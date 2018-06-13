Экс-заммэра Волгограда: Спиртное "убило" жертв трагедии с катамараном

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Бывший чиновник уверен, что людей на борту катера погубила страсть к гуляниям.

Жертвы трагедии в Волгограде были любителями застолий, заявил экс-заммэра города Константин Калачев. Погибшие на катамаране люди в какой-то мере могли повлиять на исход данной ситуации, но не сделали этого, заявил он. В частности, по словам бывшего чиновника, лично знавшего капитана и владельца судна Хахалева, пассажиры должны были оценивать обстановку и в крайнем случае запереть пьяного собственника катамарана в каюте, чтобы избежать того, что он сделал. В то же время Калачев подчеркнул, что не собирается винить погибших людей в произошедшем, отметив, что такая трагедия могла произойти не только в черте Волгограда, но и в других городах России.

Ранее мы писали, что капитан разбившегося в Волгограде катамарана постоянно нарушал правила безопасности. Мужчина часто выходил на воду без габаритных огней в тёмное время суток. Его не смущало даже присутствие на борту маленьких детей.