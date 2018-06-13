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В сети появились фото погибших на катамаране в Волгограде

Сегодня, 09:02

Крушение катамарана в Волгограде стало шоком для многих любителей отдыха на воде. Теперь в сети появились фотографии некоторых погибших в результате трагедии.

Сегодня 13 июня в Волгограде пройдет церемония прощания с погибшими пассажирами затонувшего катамарана. Известно, что их всего 11 человек. Городские власти рассказали, что все желающие смогут придти на прощальную панихиду в зал городского ритуального комплекса.

Известно, что на каждого погибшего для прощания отведен час, первая панихида начнется уже в 11:00. В ходе проведения расследования, вина за столкновение плавательных средств и гибель людей возложена на владельца затонувшего катамарана. Неравнодушные жители Волгограда стали выкладывать в сеть фотографии некоторых пострадавших, под которыми пользователи оставляют свои комментарии и соболезнования родным.

Напомним, что трагедия произошла вчера 12 июня ночью. Катамаран не разминулся с баржей, спастись удалось только пяти пассажирам. Окончательные результаты следователи сообщат после проведения всех необходимых экспертиз.

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