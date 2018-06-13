«Ты нас убила»: СМИ показали пророческие кадры погибших на Волге туристов

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Виталий Неграш, майор ГИБДД, вместе с женой и 17-летней дочерью скончался в Волгограде во время прогулки на катамаране. За несколько минут до трагедии мужчина записал видеопослание для родственницы, накликав беду шуткой про смерть.

Пророческие кадры погибших на Волге туристов начинаются с обращения к женщине, которая, судя по всему, улетела отдыхать за границу. Эта новость расстроила Виталия Неграша, в шутку собиравшегося на катамаране приплыть к родственнице.

«Ты нас убила. Мы тоже хотели посмотреть на дельфинов», - говорит майор ГИБДД в видеопослании.

СМИ показали пророческий ролик широким массам. Всего через пару минут катамаран волгоградских туристов столкнется с баржей. Неграш, вся его семья и еще 8 человек скончаются. Известно, отдыхающие праздновали день рождения коллеги майора ГИБДД.