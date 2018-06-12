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Хакеры взломали страницу и «оживили» жертву авиакатастрофы над Синаем

Сегодня, 21:54

Такие действия являлись ответом на «дело Бабченко», которого якобы убили в Киеве, а затем представили живым и сообщили о спецоперации.

Неизвестные хакеры взломали страницу и «оживили» жертву авиакатастрофы над Синаем, которая не появлялась в Сети со дня крушения самолета. Взломщики заявили от имени Татьяны Громовой, что «главный пассажир жив». Под этой фразой подразумевалось, что речь идет о 10-месячной дочери Татьяны, которая погибла вместе с мамой и папой в тот злополучный день. Хакеры также подписали, что «это была спецоперация СБУ».

Таким образом взломщики высмеяли ситуацию с «воскресшим» Бабченко, которого в Украине якобы уберегли от реального покушения. Тем не менее, пользователи резко негативно и очень грубо высказались о хакерах, которые посмели использовать в своих целях страницу умершей. Во время авиакатастрофы над Синаем тогда погибли 224 человека.

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