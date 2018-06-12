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Московская полиция вернула британскому болельщику документы

Сегодня, 20:10

В полицию Москвы поступило заявление о том, что иностранного болельщика из Британии ограбили в одном из ресторанов столицы.

Сотрудники полиции нашли и вернули утерянную куртку и документы, которые, как потом оказалось, иностранец забыл в кафе. Британец выпил немного алкоголя со своими друзьями и забыл об оставленных вещах в ресторане на Симферопольском шоссе Верхне-Красносельской улице. Один из знакомых пострадавшего предложил посетить другое заведение, и иностранец под алкогольным опьянением благополучно оставил свои вещи в ресторане вместе с документами. Полиции удалось найти потерянные вещи и вернуть их британцу.

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