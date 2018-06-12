VistaNews.ru


Хахалев остался должен 1 миллион рублей за лодку, которую разбил

Сегодня, 20:15

В этом признался бывший владелец злополучного водного транспорта. По его словам, умерший постоянно пользовался ею для прогулок с друзьями. Причиной выкупа стало желание самого Хахалева. Вокруг его персоны десятки дурных мнений, но о покойниках плохо не говорят, уверен собеседник.

Неожиданным фактом в деле катастрофы катамарана и баржи стало то, что Хахалев остался должен 1 миллион рублей за лодку, которую разбил. Об этом рассказал экс-владелец злополучного транспорта.

«Практически каждый месяц он друзей вывозил. А потом я просто устал за нее платить. Это довольно дорогое удовольствие - стоянка, подъем и все остальное. А в апреле Дима как раз пришел и спросил: «Ты не хочешь лодку продать?». Мы договорились, что в течение одного года он мне деньги за лодку отдаст», - сообщил собеседник.

На данный момент мужчина уверяет, что не стоит ворошить его прошлого, поскольку о погибших людях плохо не говорят.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Страховых выплат родственники жертв трагедии в Волгограде не получат

Массовая проверка водного транспорта пройдет в Волгограде и области

Капитан разбившегося в Волгограде катамарана постоянно нарушал правила безопасности

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем