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В этом признался бывший владелец злополучного водного транспорта. По его словам, умерший постоянно пользовался ею для прогулок с друзьями. Причиной выкупа стало желание самого Хахалева. Вокруг его персоны десятки дурных мнений, но о покойниках плохо не говорят, уверен собеседник.

Неожиданным фактом в деле катастрофы катамарана и баржи стало то, что Хахалев остался должен 1 миллион рублей за лодку, которую разбил. Об этом рассказал экс-владелец злополучного транспорта.

«Практически каждый месяц он друзей вывозил. А потом я просто устал за нее платить. Это довольно дорогое удовольствие - стоянка, подъем и все остальное. А в апреле Дима как раз пришел и спросил: «Ты не хочешь лодку продать?». Мы договорились, что в течение одного года он мне деньги за лодку отдаст», - сообщил собеседник.

На данный момент мужчина уверяет, что не стоит ворошить его прошлого, поскольку о погибших людях плохо не говорят.