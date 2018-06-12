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Едва не погибший в Анталье российский подросток вышел из комы

Сегодня, 19:07

Мать 16-летнего жителя Челябинска сообщила, что ее сына перевели в обычную палату, однако о случившемся он совершенно ничего не помнит.

О том, что едва не погибший в Анталье российский подросток вышел из комы, также рассказала его мама, которая поддерживает связь с общественностью в социальных сетях. Отдых ребенка, который прибыл в Турцию с бабушкой и дедушкой, чуть не закончился трагедией, но сейчас парень уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

Согласно информации со слов матери подростка, страховая компания настаивает, что по данному происшествию все расходы страховка покрывает. Челябинец пока не может отправиться в Россию, отечность его мозга пока не спала. Также медики продолжают помогать пострадавшему адаптировать легкие. Ранее сообщалось, что 6-летний россиянин был найден в бассейне без сознания.

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