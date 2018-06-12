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В Питере двое детей наглотались таблеток

Сегодня, 18:40

Дети 6-ти и 9-ти лет были срочно госпитализированы. Мальчики нашли и съели таблетки, которые оставили невнимательные родители.

Дети отравились в собственной квартире в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Мальчиков госпитализировали в местную больницу на скорой помощи. На данный момент врачи оценивают состояние отравившихся как стабильное, но старший брат находился в очень плохом состоянии. Подчеркивается, что во время происшествия дома была 35-летняя мать пострадавших, которая смотрела телевизор и не присматривала за детьми. Сотрудники правоохранительных органов возобновили проверку.

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