В Питере двое детей наглотались таблеток

Сегодня, 18:40

Дети 6-ти и 9-ти лет были срочно госпитализированы. Мальчики нашли и съели таблетки, которые оставили невнимательные родители.

Дети отравились в собственной квартире в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Мальчиков госпитализировали в местную больницу на скорой помощи. На данный момент врачи оценивают состояние отравившихся как стабильное, но старший брат находился в очень плохом состоянии. Подчеркивается, что во время происшествия дома была 35-летняя мать пострадавших, которая смотрела телевизор и не присматривала за детьми. Сотрудники правоохранительных органов возобновили проверку.