Медики спасли пенис москвича после жесткого удара скалкой

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Пострадавшего доставили с явными признаками травмирования. У мужчины диагностировали повреждение главного детородного органа, которое он получил в неравной борьбе с вооруженной скалкой женщиной.

Медики спасли пенис москвича, доставленного в больницу на скорой помощи. После жесткого удара скалкой сильному парню понадобилась квалифицированная помощь и медицинская консультация. Боевое ранение пострадавший получил, когда попытался поссориться с возлюбленной.

Она оказалась женщиной тяжёлой руки и нанесла удар мужчине деревянной скалкой. Стражи порядка инициировали проверку, которая показала, что пострадавший поскандалил со своей гражданской женой.