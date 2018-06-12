В "Магните" на школьника из Бокситогорска начал падать потолок

Сегодня, 18:01

Мальчик обратился в больницу с небольшими травмами на голове из-за того, что в "Магните" на него начали падать огромные куски штукатурки.

Школьник из Бокситогорского района Ленобласти после того, как сходил в магазин за покупками, был вынужден сразу же поехать в местную больницу. Поступила информация, что 11 июня вечером в местную больницу Бокситогорска самостоятельно пришел мальчик с жалобой на рану на голове. Позже 16-летний ребенок рассказал, что на него упали куски штукатурки в "Магните". После оказания необходимой помощи ребенка отправили в стационар. В магазин приехали сотрудники полиции с проверкой. Пока что сотрудники "Магнита" никак не прокомментировали данную ситуацию. Все остальные подробности происшествия уточняются.