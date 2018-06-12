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Затонувший в Волгограде катамаран «Елань-12» спроектирован на заводе ЖБИ-1

Сегодня, 17:52

До последнего времени такого рода судам запрещалось выходить на воду в тёмное время суток.

Катамаран модели «Елань-12», затонувший накануне в результате столкновения с баржей, был спроектирован и произведён на заводе ЖБИ-1 в Волгограде, заявил экс-директор судостроительной компании «Фрам» Александр Борщов. Проект для данного судна разработала фирма из Нижнего Новгорода «Си Тех». Всего было выпущено 11 таких моделей. Габариты позволяют развивать скорость до 13 узлов или примерно до 24 километров в час. По словам эксперта, до недавнего времени таким катерам запрещалось выходить на воду в ночное время суток. В 2017 году правила поменялись, однако катамаранам вроде «Елани-12» при любых обстоятельствах было запрещено выходить на судовой ход. Эксперт уверен, что причинами трагедии стали не технические характеристики или качество производства судна, а банальная безответственность.

Ранее мы писали, что после случившейся трагедии в Волгограде пройдёт массовая проверка водного транспорта. Соответствующие мероприятия анонсировали представители региональной власти.

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