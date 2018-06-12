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Житель Череповца пытался похитить флаг России

Сегодня, 17:16

Мужчина в День России забрался на крышу теплоэнергетического предприятия, сорвал триколор и бросил его на землю.

Жителя Череповца Ивановской области задержали за попытку похитить государственный флаг РФ с предприятия «Газпром теплоэнерго Вологда». Инцидент произошёл сегодня, 12 июня, в День России. Местная пресса передаёт, что мужчина неведомым образом пробрался на крышу учреждения. Там он сорвал установленный на древке флаг и бросил его на землю. Спустившись вниз, чтобы забрать свою добычу, местный житель встретился с охраной предприятия. Несмотря на оказанное сопротивление, дебошира всё же удалось нейтрализовать и передать сотрудникам полиции. Сейчас с ним работают правоохранители, которые в том числе устанавливают мотивы данного поступка. Местные жители вспоминают, что это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее на крышу предприятия забрался руфер. Молодого человека также пришлось снимать охране.

Ранее мы писали, что жители Воронежа не знают очередность цветов на российском флаге. Горожане смогли ответить на вопрос о том, какие цвета изображены на триколоре, но не сумели правильно рассказать, какой из них находится вверху, а какой – внизу.

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