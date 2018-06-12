Умер двухлетний русский мальчик, впавший в кому в Португалии

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Маленький ребенок из России, который заболел ларингитом и впал в кому в Португалии, скончался в больнице в Москве. О смерти сына сообщил его отец.

«В этот день наш солнечный ребенок не выдержал всех испытаний, и умер. Он боролся за жизнь до последнего, но чуда так и не случилось. Спасибо тебе за все, Тишка», - сообщили родители. Напомним, что родители малыша посчитали недомогания сына во время отпуска в Португалии на курорте Терсейра обычной простудой, поэтому не обращали внимания на симптомы. Мальчик перенес ларингит, а на пляже упал в обморок и перенес клиническую смерть. Ребенка сразу же отправили в местную больницу Hospital de Santo Esprito da Ilha Terceira, в которой врачи попытались его спасти, подключив к аппарату искусственного дыхания.

Последующие дни мальчика лечили в Москве в Морозовской больнице. Родители боролись за жизнь ребенка до конца, однако малыша спасти не удалось. Похороны пройдут в четверг, родители мальчика попросили родственников не приходить в черном.

"Наш малыш был лучиком света для нас, поэтому, мы хотим проводить его в последний путь с улыбкой на лице", - говорят родители.