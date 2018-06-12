Страховых выплат родственники жертв трагедии в Волгограде не получат

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Владелец судна не застраховал его по ОСГОП, в связи с чем компенсация семьям не предусмотрена.

Родственники жертв трагедии в Волгограде, где накануне в ходе столкновения с баржей затонул катамаран с пассажирами, не получат страховых выплат, сообщил глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин. Он объяснил это тем, что владелец судна Дмитрий Хахалев не застраховал катер как судно для перевозки пассажиров по ОСГОП (обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика). Данный катамаран был зарегистрирован как лодку для развлекательных целей. Будут ли выплачивать материальную помощь родственникам местные власти, пока не известно. Пока всё ещё продолжается поисковая операция на месте трагедии, данный вопрос чиновники ещё не поднимали.

Напомним, ранее стало известно, что капитан разбившегося в Волгограде катамарана постоянно нарушал правила безопасности. Посетители турбазы, где работало данное судно, утверждают, что здесь постоянно имело место пренебрежением существующими нормами эксплуатации транспорта. В частности, суда выходили в ночное время суток без опознавательных знаков.