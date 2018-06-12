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Экологическая катастрофа: В Донбассе разрушилось хранилище с 270 т химотходов

Сегодня, 16:01

В Торецке дала течь дамба хвостохранилища Дзержинского фенольного завода, пребывающего под контролем Киева.

Дамба с 270 т химотходов заполнена на 90%. Из-за чего разрушилось хранилище, в подконтрольном Киеву Торецке не сообщают.

Экологи пока что никак не прокомментировали ЧП в Донбассе, однако достоверно известно, что при попадании в грунт химотходов из Дзержинского фенольного завода в регионе начнется полномасштабная экологическая катастрофа. Киев планирует в кратчайшие сроки исследовать водоемы, воздух и грунт на предмет возможного загрязнения.

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