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Об этом рассказали представители власти. Причиной стало столкновение и крушение баржи и катамарана. На данный момент стоит побеспокоиться, чтобы ситуация в регионе не повторилась, поскольку погибших людей уже не вернуть.

Массовая проверка водного транспорта пройдет в Волгограде и области. Данная мера поможет избавить регион от повторения ситуации, которая произошла вчера, 11 июня, около 22:00 мск. В акватории Волги в 250 метрах от берега катамаран «Елань-12» столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин».

В результате 11 человек погибли, 5 остались живы, находятся под наблюдением врачей. Пользователи социальных сетей поддержали инициативу властей. Поскольку все пользуются услугами катамаранов, для безопасного отдыха и времяпрепровождения следует провести проверку водного транспорта в ближайшие дни по всей России.