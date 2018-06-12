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«Добро пожаловать»: В Петербурге ограбили приезжих болельщиков ЧМ-2018

Сегодня, 15:46

За два дня до начала главного футбольного мероприятия произошло сразу несколько инцидентов, в которых пострадали иностранцы. Самая крупная кража в размере 3 тысяч долларов произошла с жительницей Китая, другие гости также лишились своих ценностей и документов.

Вместо радостного приветствия «Добро пожаловать» в Петербурге и других городах начали орудовать воры и карманники, которые уже несколько раз ограбили приезжих болельщиков ЧМ-2018. Гражданин США обратился в полицию и сообщил, что у него украли 300 долларов, а также банковские карты, с одной из которых преступники уже успели снять 1500 долларов.

Другой случай произошел с жителем Египта, мужчина лишился документов, причем своих и друга. Помимо финансовых потерь болельщики вместо приятного времяпровождения на стадионах будут решать вопросы, как им прожить без денег и возвращаться домой без паспортов.

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