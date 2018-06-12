Капитан разбившегося в Волгограде катамарана постоянно нарушал правила безопасности

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Мужчину не смущало даже наличие на борту маленьких детей.

Капитан катамарана, который затонул минувшей ночью в Волгограде, постоянно нарушал правила безопасности, подвергая угрозе жизни пассажиров. Об этом рассказали посетители турбазы «Хата Атамана», которой владел экс-депутат городской думы Дмитрий Хахалев. По словам очевидцев, описание катеров и лодок, указанных на базе, не всегда соответствовало действительности. Часто они были кустарного производства, а их эксплуатация производилась с нарушением существующих правил и норм. Хахалев неоднократно катал гостей в ночное время суток без опознавательных знаков, как это произошло в день трагедии. Его даже не смущало, что на борт поднимались пассажиры с маленькими детьми.

Между тем, местная пресса пишет, что экспертиза нашла в крови Хахалева, который, вероятно, управлял катером минувшей ночью, алкоголь. Капитан судна находился в средней степени опьянения.

Ранее мы также писали, что владелец затонувшего в Волгограде катера был судим за изнасилование, хулиганство и стрельбу. Экс-депутат прославился и когда занимал пост в гордуме. Однажды его заметили дерущимся в коридоре госоргана.