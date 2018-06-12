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«Липовый» мэр-вандал задержан в Новокузнецке

Сегодня, 15:04

Градоначальник Сергей Кузнецов поспешил поделиться с горожанами новостью о том, что преступник пойман. Чиновник предупредил, что всех подобных ему будут находить и наказывать, как это и случиться с недавно прославившимся дебоширом.

«Липовый» мэр-вандал, который нанес городу ущерб в размере 130 тысяч рублей, задержан в Новокузнецке. По словам правоохранителей, он устроил настоящий погром в сквере Ермакова, а сейчас преступник находится под присмотром в полицейском участке. Решение относительно меры наказания для злоумышленника будет принято позже.

Видео, на котором «кайфующий» от собственных действий мужчина, представившийся мэром города, крушит все вокруг – появилось в Сети ранее. Оно и станет главным доказательством против преступника, который навредил имуществу Новокузнецка.

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