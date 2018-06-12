В ТЦ «Ханой-Москва» эвакуируют посетителей из-за минирования

Сегодня, 14:52

Сообщение поступило на пульт быстрого реагирования. На место прибыли специалисты. Проводится проверка всех обстоятельств дела. Всех из помещения оперативно вывели на улицу в безопасное место.

В ТЦ «Ханой-Москва» эвакуируют посетителей. Причиной стало сообщение о минировании зала. На место прибыли специалисты всех аварийных служб. Возле здания дежурят спасатели, пожарные и медики.

Данных о пострадавших пока нет. Из-за минирования работа торгового центра приостановлена. Власти проверяют информацию и обещают найти человека, который звонил в полицию. Очевидцы происшествия комментариев о ситуации избегают.