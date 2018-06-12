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Над Москвой едва не столкнулись два самолета

Сегодня, 13:51

Вчера 11 июня над Москвой едва не произошло крушение сразу двух самолетов. Экипаж одного их бортов сообщил, что сработала система предупреждения столкновения лайенеров.

Вчера 11 июня командир самолета, который совершал рейс по маршруту Москва – Симферополь, сообщил в диспетчерскую службу о том, что на борту сработала система, которая предупреждает о возможном столкновении с другим авиасудном в воздухе.

В результате слаженных действий капитанов обоих самолетов и диспетчерской службы столкновения в воздушном пространстве над московской зоной удалось избежать. Известно, что оба судна совершили успешную посадку в пунктах назначения.

Напомним, что в феврале текущего года подобный инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Победа» в аэропорту Стамбула. Сообщается, что российский авиалайнер прошел всего в 250 метрах от другого самолета, который набирал в этот момент высоту. Такая ситуация сложилась из-за сильного ветра, который помешал российскому летчику приземлить лайнер с первой попытки, такие действия вынудили его турецкого коллегу совершить резкий маневр для предотвращения аварии.

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