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В Волгограде отменили концерт Дениса Майданова из-за катастрофы на реке

Сегодня, 12:31

Празднование 12 июня Дня России не состоится в Волгоградской области. Выступления, встречи и развлечения придется отложить из-за трагической гибели 11 человек во время столкновения катамарана и баржи.

В Волгограде отменили концерт Дениса Майданова из-за катастрофы на реке. Об этом сообщили организаторы мероприятия, поскольку неразумно и неестественно будет радоваться и петь после такой трагедии, уверенны в оргкомитете. В Волгоградской области из-за страшной трагедии, унесшей жизни 11 человек, отменены все праздничные мероприятия, приготовленные ко Дню России.

На месте происшествия работают специалисты прокуратуры, психологической службы и МВД. Напомним, катастрофа произошла около 22:00 в понедельник, 11 июня. Плавучая дача «Елань-12 столкнулась с сухогрузом и затонула. В результате инцидента погибли 11 человек, еще пятерых удалось спасти.

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