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Спасенным после крушения катамарана в Волгограде нужен психолог

Сегодня, 12:08

На Волге произошло крушение катамарана, трагедия произошла после столкновения его с баржей. Известно, что на борту были 16 человек, 11 из которых погибли.

Вчера 11 июня произошло чрезвычайное происшествие на Волге в районе Волгограда. Неподалеку от грузового порта Ворошиловского района столкнулись баржа «Капитан Вечеркин» и катамаран. В пресс-службе управляющей компании T. A. Management UCL Holding сообщают о том, что баржа не получила повреждений, а вот катамаран пострадал.

На данный момент проходит выяснение всех обстоятельств столкновения. Баржа находится на рейде, капитан заявил, что команда предприняла все необходимые меры для предотвращения аварии и спасения утопающих. Известно, что на борту катамарана находились 16 человек, 11 из которых считаются погибшими.

На месте аварии, которая произошла в 250 метрах от берега, задействованы 1,4 тысячи спасателей. Уже достали тела практически всех погибших, идут поиски одной из пассажирок катамарана. Людям, которым удалось спастись в результате столкновения, необходима помощь психологов. Ведь они получили сильный шок. На данный момент все они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь.

Специально созданная комиссия по расследованию инцидента  возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасного движения водного транспорта, которое повлекло за собой гибель людей.

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