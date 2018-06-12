Владелец затонувшего в Волгограде катера был судим за изнасилование и стрельбу

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Также экс-депутат гордумы однажды учинил драку в коридоре городского совета.

Достаточно тёмное прошлое было у собственника затонувшего в Волгограде катера Дмитрий Хахалева. Бывший депутат городской думы, как передаёт местная пресса, был судим за стрельбу, хулиганство и изнасилование. Экс-чиновник, в прошлом возглавлявший Калачевского района Волгоградской области, ранее был признан виновным в том, что удерживал насильно на яхте двух девушек, над которыми пытался надругаться в различной форме. Также некоторое время назад депутатом городского совета Хахалев учинил драку в коридоре думы. Как известно, он вместе с рядом гостей погиб на катамаране, который врезался в баржу на Волге. Установлено, что люди, находящиеся на борту, не отвечали на предупреждения судна об опасном сближении, что привело к трагедии. В настоящее время на месте аварии всё ещё продолжаются поисковые мероприятия.

Ранее мы писали, что на затонувшем в Волгограде катере погибли сотрудники полиции. Два командира местных подразделений ГИБДД числятся в списке тех, кто скончался в результате столкновения катамарана с баржей.