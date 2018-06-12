Расследовать катастрофу на Волге будут в прокуратуре

Сегодня, 10:55

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законов о безопасности движения на водном транспорте после столкновения катамарана. На данный момент известно о 5 выживших, после столкновения катамарана и баржи, 11 человек признали погибшими.

«Елань-12» и сухогруз «Капитан Вечеркин» столкнулись накануне. Причины события и версии случившегося уже рассматривают специалисты. Также расследовать катастрофу на Волге будут и в прокуратуре.

Ситуация набрала резонанс, поскольку катамаран принадлежит осужденному в изнасиловании местному депутату. Во время отдыха с ним находились и семьи некоторых высоких чиновников Волгограда.