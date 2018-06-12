Жители Омска жалуются на запах газа на детской площадке

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По словам жильцов близлежащих домов странный запах не исчезает вот уже три недели.

Жители Омска жалуются, что на детской площадке, где играют малыши, чувствуется запах газа. Горожане утверждают, в месте, где постоянно присутствуют молодые жители города, имеются потенциально опасные условия. Одна из женщин опубликовала в одном из местных пабликов фотографию, где показаны раскрытые газгольдеры. Она отметила в описании к снимку, что воняет газом в округе вот уже три недели. При этом рядом расположена детская площадка и дети вынуждены дышать этим газом. Она спросила у горожан, куда ей лучше обратиться, чтобы поскорей устранили данное недоразумение. Земляки посоветовали обратиться в аварийную газовую службу. Многие комментаторы удивились, что для этого женщине понадобился совет пользователей сети. Где именно произошло ЧП, автор публикации не уточнила.

Ранее мы писали, что жители Омска жалуются на диких крыс, которые нападают на детей. Горожане утверждают, что грызуны расплодились здесь после появления свалки мусора, которую не хотят убирать коммунальщики. Паразиты тем временем постоянно терроризируют малышей, которые играют во дворе.