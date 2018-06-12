На затонувшем в Волгограде катере погибли сотрудники ГИБДД

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В прессе появились данные личностях погибших в результате столкновения двух судов на Волге.

На борту катамарана, который столкнулся накануне с баржей в Волгограде, находились сотрудники полиции. Пресса пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на катере погибли командиры роты ОБ ДПС и ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду. Такеж известно, что среди погибших числится экс-депутат городской думы Волгограда Дмитрий Хахалев. Как известно, катамаран двигался по Волге без габаритных огней. Экипаж судна проигнорировал сигналы баржи об опасном сближении. Местная пресса пишет, что его использование было разрешено исключительно в дневное время суток. На борту обоих судов находились 28 человек. В настоящее время продолжаются поиски погибших. К ним привлекли танкер и беспилотник. Между тем, прокуратура уже начала проверку соблюдения правил безопасности движения на воде.

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