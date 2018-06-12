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В Омске пьяные девушки залили подъезд кровью

Сегодня, 08:53

Поведение парочки уже не раз пугало и настораживало жителей подъезда, однако принять какие либо меры не решались в отношении непутевой соседки. Однако, после последнего инцидента женщине понадобится помощь психиатра.

В Омске подъезд многоэтажного дома залили кровью пьяные девушки в процессе своих разборок между собой. Нерадивые подружки не смогли по-хорошему решить конфликтную ситуацию и принялись за острые предметы. Более того, они находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя угрожающе для всех жителей подъезда.

После кровавых выяснений отношений, пострадавшую увезли медики и оказали ей первую медицинскую помощь. Что будет после ее возвращения, жители дома не знают пока, но предвидеть что-либо позитивное и доброе не могут.

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