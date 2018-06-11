В Калининграде из салона красоты похитили 6 кг женских волос

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Неизвестный преступник проник в помещение ночью, подобрав необходимые ключи, которыми были открыты замки. На следующий день сотрудники учреждения были весьма удивлены, ведь вся техника и касса остались на месте.

Оказалось, что в Калининграде из салона красоты похитили только 6 кг женских волос, общая стоимость украденного составила около 400 тысяч рублей. Отмечено, что эти волосы были предназначены для изготовления париков и прядей, но злоумышленник унес их в неизвестном направлении.

В салоне в тот момент находилось множество другого имущества, деньги, дорогие виды техники по уходу за волосами, прочие средства. Работники салона удивлены, что кроме волос ничего не пропало, но и такой добычи вору хватит, чтобы обогатиться.