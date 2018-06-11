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В Воронеже из-за короткого замыкания эвакуировали детскую больницу

Сегодня, 19:52

Сегодня днем город взбудоражило известие о чрезвычайном происшествии, произошедшем в педиатрической клинике. Родители маленьких пациентов начали массово съезжаться на улицу Бурденко.

По сообщению коммуникационного подразделения областного МЧС, в Воронеже из-за короткого замыкания эвакуировали детскую больницу. Всего из здания спасателями было выведено около 30 пациентов. Также был организованно эвакуирован медицинский персонал лечебного учреждения. В дальнейшем оказалось, что администрация клиники перестраховалась, вызвав пожарных.

По словам спасателей, на пятом этаже здания действительно произошло короткое замыкание, однако возгорания не было. Незначительное задымление явилось поводом для вызова пожарных. Тем не менее, в социальных сетях горожане пишут, что медики действовали правильно, учитывая трагические события, произошедшие в России совсем недавно.

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