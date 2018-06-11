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Информация о несчастном случае в городе Ковылкино появилась в Сети после составления протокола происшествия и сбора основных фактов с места события. Мужчина во время работ в своем дворе хотел распилить металл. Но в процессе диск электроинструмента «отлетел» и смертельно ранил его, повредив при этом артерию.

В Мордовии 66-летнего пенсионера убило диском болгарки. Информацию подтвердили в следственном управлении. Предположительно, причина смерти кроется в совпадении и несчастном случае.

Мужчина работал, используя электроинструмент, в итоге часть диска откололась и смертельно ранила мужчину. Соседи характеризуют погибшего с хорошей стороны и не видят предпосылок к обращению с опасным орудием в состоянии алкогольного опьянения.