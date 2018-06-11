Пьяница застрял головой в заборе в Липецке

Сегодня, 17:35

Пьяного мужчину из «плена» забора вызволяли сотрудники скорой помощи. После этого пострадавшего направили в местное отделение токсикологии.

Житель Липецка перебрал с алкоголем в местном баре, а позже решил направиться домой. Однако ему это не удалось, он споткнулся и упал головой прямо между прутьев забора. После этого пьяному мужчине не удалось самостоятельно выбраться, и он так и пролежал до утра, пока мимо проходившие люди не вызвали скорую.

Сотрудники медицинского учреждения быстро приехали на место происшествия и вызволили пьяницу. После этого мужчину отвезли в токсикологическое отделение для того, чтобы оказать медицинскую помощь. Оказалось, что пострадавший отравился некачественным алкоголем. О здоровье мужчины пока что ничего не известно.