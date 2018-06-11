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В социальных сетях широко обсуждается пожар, произошедший в поселке Емельяново. Чрезвычайное происшествие наблюдало большое количество очевидцев, которые собрались на проходящий рядом мотокросс.

Под Красноярском молния сожгла коттедж со всеми постройками. Как сообщают свидетели, грозовые тучи закрыли небо буквально за несколько минут, после чего раскаты грома начали звучать все громче. Длинный разряд молнии ударил прямо в крышу двухэтажного дома, после чего вспыхнуло пламя. По словам очевидцев, было такое ощущение, что здание было полито горючей смесью.

Пожарные приехали в расчетное время, однако огонь успел распространиться по всему подворью. Жители соседних домов с тревогой наблюдали за пожаром, так как боялись, что ветер перекинет пламя на их жилища. К счастью, в результате пожара люди не пострадали, хотя материальный ущерб можно оценить в значительную сумму.