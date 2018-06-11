Страшный пожар произошел на автомойке в Краснодаре

Сегодня, 17:07

Пожар распространился на 450 квадратных метров. Ужасное возгорание началось сегодня с утра в Пашковском районе города.

Информация о начавшемся пожаре на улице Кирова стала известна в МЧС в 10:25. Уже через десять минут пожарные были на месте ЧП и начали устранять огонь. Как оказалось, горит автомойка. Сотрудники МЧС боролись с огнем на протяжении 40 минут и уже в 11:47 страшный пожар, который произошел на автомойке в Краснодаре, был полностью устранен.

Всего во время тушения возгорания пришлось задействовать 30 сотрудников МЧС и 11 машин. Пока что информация о причине возникновения огня и пострадавших уточняется.