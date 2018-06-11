В Сызрани на свалке образовалось кладбище расчлененных животных

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Жительница поселка Новокашпирский рассказала, как во время прогулки попала в ужасающее место с выброшенными надгробиями, крестами и отрезанными копытами крупного рогатого скота. По словам женщины, все это ей пришлось лицезреть неподалеку от шахты в поле.

На несанкционированной свалке в Сызрани образовалось настоящее кладбище расчлененных животных, что очень напугало очевидицу событий. Женщина шла прогуляться на озеро, после чего наткнулась на неприятное место. Повсюду был разбросан строительный мусор, рядом с которым лежали выброшенные могильные плиты, кресты, а также конечности скота в приоткрытых мешках.

В данный момент неизвестно, кто выбросил такой мусор в поле, однако незаконная свалка разрастается с каждым годом все больше, о чем говорят местные жители. Свидетельница событий считает, что памятники были вывезены после установки новых, так как на некоторых были одинаковые фамилии. О происхождении отрезанных конечностей животных пока ничего не известно.