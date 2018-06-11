В немецком аэропорту загорелся аэродромный тягач

Сегодня, 14:48

Инцидент произошел во Франкфурте-на-Майне, о чем сообщают свидетели происшествия в соцсетях. По предварительным данным, был поврежден авиалайнер, который должен быть доставлен для посадки к одному из выходов, а также пострадали шесть человек.

Аэродромный тягач загорелся в немецком аэропорту именно в тот момент, когда к нему присоединяли воздушное судно. Отмечено, что в самолете в тот момент людей не находилось, ведь тогда последствия происшествия могли быть другими. Пострадавшие получили ущерб здоровью по причине сильного задымления в аэропорту.

В данный момент известно, что поврежденный авиалайнер не может выходить в рейс, который был запланирован до происшествия. Причины и обстоятельства пожара уточняются специалистами, которые уже работают на месте инцидента.