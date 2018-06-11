VistaNews.ru


В немецком аэропорту загорелся аэродромный тягач

Сегодня, 14:48

Инцидент произошел во Франкфурте-на-Майне, о чем сообщают свидетели происшествия в соцсетях. По предварительным данным, был поврежден авиалайнер, который должен быть доставлен для посадки к одному из выходов, а также пострадали шесть человек.

Аэродромный тягач загорелся в немецком аэропорту именно в тот момент, когда к нему присоединяли воздушное судно. Отмечено, что в самолете в тот момент людей не находилось, ведь тогда последствия происшествия могли быть другими. Пострадавшие получили ущерб здоровью по причине сильного задымления в аэропорту.

В данный момент известно, что поврежденный авиалайнер не может выходить в рейс, который был запланирован до происшествия. Причины и обстоятельства пожара уточняются специалистами, которые уже работают на месте инцидента.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В небе над Германией загорелся грузовой самолёт

В Нижневартовске из-за тумана совершил экстренную посадку самолёт Москва-Сургут

В аэропорту Домодедово пассажиров на 5 часов заперли в обледеневшем самолете

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем