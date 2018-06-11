В Казани в мусорный контейнер выбросили мумию женщины

Сегодня, 13:25

Пугающую находку обнаружили местные жители, проживающие неподалеку от улицы Халитова Советского района. На место происшествия прибыли правоохранители и медэксперты, которые установили, что трупу около полугода.

Жители Казани сообщили, что в мусорный контейнер неизвестные выбросили мумию женщины, которая скончалась примерно 6 месяцев назад по неустановленным причинам. Сейчас специалисты уже работают с мумифицированным телом, но пока не установили личность погибшей и возможные причины ее гибели.

Следственный комитет также заинтересовался делом, поэтому по факту обнаружения мумии будет проводиться проверка с установлением личностей, причастных к попытке избавиться от тела. Другие обстоятельства и причины происшествия пока не сообщаются. Страшная находка была сделана 9 июня в утреннее время.