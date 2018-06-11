Украинский пранкер Вольнов атаковал кафе в Екатеринбурге

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В кафе города Екатеринбурга стали поступать звонки с предупреждением об отключении электроэнергии на время проведения ЧМ-2018. Якобы такие меры предпринимаются с целью обеспечения безопасности.

Украинский пранкер Евгений Вольнов распространил фейковые сообщения среди руководителей кафе в Екатеринбурге о том, что во время проведения Чемпионата мира по футболу в городе будут отключать электроэнергию в местах массового скопления народа. По словам звонившего, такие меры предпринимаются для обеспечения полной безопасности жителей города и гостей, которые приедут посмотреть спортивные матчи.

За детальными разъяснениями руководители кафе обратились в Уральские электросети. В ходе разбирательства установлено, что все эти звонки являются фейковыми и никакого отключения даже не планируется. Пранкер атаковал заведения ложными угрозами. Сообщается, что с 1 июня по 18 июня в Свердловской области объявлен специальный режим технологической тишины, во время которого нельзя проводить плановые работы в электросетях, различные переключения в данном энергорайоне. Исключения составляет только случаи, которые связанны с предотвращением и устранением последствий аварий.

Также известно, что, начиная с 7 июня, энергетики области перешли на работу в усиленном режиме для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии во все места, которые связанны с проведением ЧМ-2018. Екатеринбург – единственный город в азиатской части, который удостоен чести принимать чемпионат.

Напомним, что скандальный украинский пранкер Евгений Вольнов известен тем, что распространял неправдивую информацию о числе погибших в пожаре, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня».