В Ростове полиция скрутила кричащего велосипедиста

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Охранникам одного из торговых центров Ростова пришлось вызывать на помощь сотрудников полиции. Такая необходимость возникла из-за велосипедиста-дебошира.

Вчера 10 июня в одном из торговых центров Ростова произошло чрезвычайное происшествие, которое было вызвано конфликтом между охранниками и пьяным велосипедистом. Сообщается, что мужчина решил оставить свое транспортное средство прямо напротив входа в ТЦ Суворовский, что вызвало протест охранников. Сотрудники попросили убрать велосипед в отведенное для этого место, но его хозяин начал огрызаться и оскорблять охранников.

В агрессивной форме молодой человек требовал у охранников предъявить ему четкие правила, которые регламентируют как он должен ставить велосипед. Не справившись с таким буйным посетителем, они вызвали на помощь сотрудников правоохранительных органов, которые были вынуждены задержать дебошира. Полиция буквально скрутила кричащего велосипедиста.

Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов он сильно кричал, чем напугал остальных посетителей торгового центра. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В полиции данный инцидент не комментируют и не сообщают о мерах, которые будут применены к нарушителю.