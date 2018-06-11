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В Иркутске девушка спасалась от пожара и выпрыгнула с 7 этажа

Сегодня, 11:33

22-летняя пострадавшая в итоге получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Трагедия на улице Мамина-Сибиряка в Иркутске случилась в ночь с 10 на 11 июня. В районе двух часов ночи в квартире 22-летней девушке случился пожар. Жильцы дома проснулись от сильного запаха дыма и начали будить соседей.

В итоге, 10 человек совершили эвакуацию из здания своими силами. Однако 22-летняя девушка, в чьей квартире был огонь, спасалась от пожара и выпрыгнула с 7 этажа многоэтажки. Спрыгнув с такой высоты, она скончалась. Её труп обнаружили специалисты из пожарных служб, которые прибыли на место происшествия.

В итоге огонь всё же быстро ликвидировали, он повредил мебель и некоторые вещи на общей площади в 5 квадратных метров. Представители пресс-службы иркутского областного ГУ МЧС РФ заявили, что причиной пожара возможно было неосторожное обращение с огнём.

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