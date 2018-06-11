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В Азербайджане на хлопковом поле отравились работники

Сегодня, 10:37

Им установили диагноз – отравление химическим веществом. 23 работника одного из хлопковых полей в Азербайджане попали в больницу. 

Вчера, 10 июня, в одно из медицинских учреждений Саатлинского района Азербайджана попали 23 работника одного из сельскохозяйственных предприятий, которые работали на хлопковом поле. Все они жаловались на сильную головную боль, рвоту и головокружение.

После проведения всех необходимых анализов им диагностировали острое химическое отравление. Работники отравились именно на хлопковом поле.

На данный момент о состоянии пострадавших информация не предоставляется. Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, которая выяснит причины случившегося. По предварительной версии, люди могли пострадать от распыления химических веществ на поле. Предполагается, что химический препарат Formula 5-FEC должен был бороться с сорняками, которые мешают расти хлопку.

По данным прессы, в связи с произошедшим в Саатлы командирована группа врачей из Баку, которая оказала пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Четверо отравившихся отправлены для продолжения лечения в столицу. По факту ведется расследование.

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