Из-за дебошира самолёт «Москва-Калининград» вернулся в аэропорт

Сегодня, 10:04

По словам очевидцев происшествия, агрессивный пассажир ударил бортпроводника.

Из-за дебошира самолёт рейса «Москва-Калининград» вернули в аэропорт в Храброво. Случилось это 9 июня вечером. Когда самолёт взлетал, командир сообщил пассажирам, что неподчинение требованиям экипажа приводит к высадке из воздушного судна.

Через 10 минут после того, как самолёт поднялся на высоту, один из пассажиров начал неадекватно себя вести и ударил бортпроводника. Поэтому командир принял решение вернуться обратно в аэропорт. Там уже дебошира ожидали полицейские и служба безопасности Храброво.

Сам же «любитель драться» не ожидал такого поворота событий и выходить из самолёта не хотел. В итоге с ним около 40 минут составляли всякие акты и документы. После этого самолёт взлетел повторно, прилетев в Москву с опозданием на час. Сняли дебошира с рейса, или нет – не сообщается.