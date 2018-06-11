Сегодня, 09:09

Информацию получили сотрудники МЧС от соседки, которой родитель шаловливого малыша сообщил о проблеме. На место происшествия прибыли спасатели и помогли отцу освободиться из «безвыходной» ситуации.

Родителям в очередной раз напомнили правила поведения в многоквартирных высотках, если в доме есть малыши. В Прикамье 2-летний ребенок запер отца на балконе. Сообщение о помощи спасателям передала соседка, которую смог позвать отец. Оказалось, что ребенок случайно запер родителя и остался один в помещении квартиры.

Решить проблему помогли вовремя прибывшие на место спасатели. За время «отсутствия» отца ребенок не пострадал, хотя в квартире есть десятки опасных приборов и вещей.