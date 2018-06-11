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В Омской области лошади гибнут от смертельного вируса

Сегодня, 08:51

Омские владельцы лошадей бьют тревогу – в области наблюдается небывалый падеж данных животных. Установлено, что причина кроется в распространении опасного вируса.

В Омской области сотрудники ветеринарной службы и владельцы лошадей встревожены быстрым распространением вируса, который приводит к гибели животных. Известно, что по распоряжению начальника Главного управления ветеринарии по региону Владимиром Плащенко до 29 августа текущего года введен карантин по инфекции анемии лошадей в поселках Щучье, Первомайское, Иртышском и Петровке.

Специалисты сообщали, что первые случаи, в которых лошади гибнут от данного смертельного вируса, были зафиксированы еще в апреле 2018 года, всего их насчитывалось 15. Неделю назад падеж лошадей возобновился, а ареал заражения вирусом стал больше. Для предотвращения гибели лошадей от смертельного вируса в области запретили убой скота, ввоз и вывоз лошадей за территорию Омской области, а также проведение всех необходимых санитарных мер в населенных пунктах, где зафиксированы случаи заболевания.

Ветеринары информируют, что на данный момент лечение инфекционной анемии у лошадей невозможно, а заболевших животных попросту уничтожают. К данной инфекции наиболее чувствительны лошади, а также ослы и мулы. В результате заболевания страдает  сердечно-сосудистая система, развивается анемия и лихорадка. Передается болезнь при помощи укуса комаров и от больных животных.

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