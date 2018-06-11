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В Хакасии мужчина упал с парашютом и погиб

Сегодня, 08:27

Во время взлета с парашютом мужчина не смог справиться с его управлением и потерял заданную траекторию. Такие действия привели к его падению в Калининском карьере.

Вчера 10 июня в Хакасии во время прыжка с парашютом над Калининским карьером упал и погиб мужчина. Очевидцы сообщают, что 37-летний отдыхающий не смог справиться с управлением парашютом и отклонился от полета по заданной траектории. После этого его отнесло ветром в сторону берега, куда он и упал с большой высоты.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, которые могли только констатировать смерть пострадавшего. Отдыхающий скончался от полученных травм в результате падения. Тело мужчины отправлено для проведения всех необходимых экспертиз.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием данного происшествия. Уже установлено, что парашют принадлежал товарищу погибшего, для взлета его привязали к водному мотоциклу. Сообщается, что пострадавший и его товарищ отдыхали на Калининском карьере вместе со своими семьями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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