VistaNews.ru


В Шереметьево срочно эвакуировали пассажиров

Сегодня, 22:33

В аэропорту Шереметьево сработала пожарная тревога. Информация о причинах срабатывания сигнализации пока отсутствует.

В Шереметьево срочно эвакуировали пассажиров. По предварительным данным, в аэропорту сработала пожарная тревога. Пассажиры утверждают, что никаких признаков возгорания они не почувствовали и не видели.

Очевидцы рассказали, что их вывели из терминала на перрон. Экстренные службы прибыли на место происшествия и выясняют обстоятельства.

На данный момент причины эвакуации не сообщаются. Некоторые пассажиры выразили мнение, что тревога сработала из-за пассажира, который решил покурить в туалете аэропорта. Людей уже впустили обратно в терминал.

Напомним, на Ленинском прошла эвакуация из ТЦ «Фиолент». Здесь также сработала пожарная сигнализация, но возгорание удалось предупредить.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве в ТРЦ "золотой Вавилон" сработала пожарная тревога

В Рязани на территории ТРЦ «Круиз» сработала "противопожарка"

В Ростове экстренно эвакуировали аэропорт Платов

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем