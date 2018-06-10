Сегодня, 22:33

В аэропорту Шереметьево сработала пожарная тревога. Информация о причинах срабатывания сигнализации пока отсутствует.

В Шереметьево срочно эвакуировали пассажиров. По предварительным данным, в аэропорту сработала пожарная тревога. Пассажиры утверждают, что никаких признаков возгорания они не почувствовали и не видели.

Очевидцы рассказали, что их вывели из терминала на перрон. Экстренные службы прибыли на место происшествия и выясняют обстоятельства.

На данный момент причины эвакуации не сообщаются. Некоторые пассажиры выразили мнение, что тревога сработала из-за пассажира, который решил покурить в туалете аэропорта. Людей уже впустили обратно в терминал.

Напомним, на Ленинском прошла эвакуация из ТЦ «Фиолент». Здесь также сработала пожарная сигнализация, но возгорание удалось предупредить.