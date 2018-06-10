В Псково-Печерском монастыре умер человек от укуса энцефалитного клеща

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Клещ укусил Евгения еще месяц назад. Однако врачи не смогли вовремя диагностировать энцефалит.

В Псково-Печерском монастыре скончался мужчина по имени Евгений, стоя за ящиком со свечами. Причиной смерти стал укус энцефалитного клеща. Месяц назад, когда Евгений обратился в больницу с укусом, у клеща энцефалит выявлен не был. Однако через месяц у мужчины резко начала развиваться болезнь и привела к его скоропостижной смерти.

Напомним, в Удмуртской Республике от укусов клещей пострадали более 7 000 человек. Сообщается, что по 7 июня от энцефалита привили более 45,5 тысяч жителей республики, почти четверть из которых – дети. Врачи заявляют, что было исследовано более 4 000 клещей, из которых 3,4% оказались возбудителями энцефалита.