В Нижнем Новгороде пропала 17-летняя девушка

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Марина Ручушкина последний раз давала о себе знать в пятницу, 8 июня.

В Нижнем Новгороде пропала 17-летняя школьница. Девушка ушла из дому на Союзном проспекте. Родственники сперва пытались найти подростка своими силами, однако после того, как им это не удалось, обратились за помощью в полицию. В настоящее время её поисками занимаются не только правоохранители, но и волонтёры. Последний раз Марина Ручушкина давал о себе знать 8 июня. Что побудило девушку уйти из дома, не сообщается. Куда она могола отправиться, также не известно.

В сообщениях волонтёров-поисковиков отмечается, что у марины среднее телосложение, она имеет длинные русые волосы и глаза зеленого цвета. Была одета в джинсы синего цвета, белые кроссовки и бордовую куртку. При себе у неё был смартфон и серая сумка. Родственники просят всех, кто видел или что-нибудь знает о Марине, сообщать в полицию.

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