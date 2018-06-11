В Подольске школьники разбили автомобиль, не увидев камеры наблюдения

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В Сети появились ролики, взятые в камер видеонаблюдения в Подольске, где трое школьников пытаются сломать прицеп на одном авто. Когда один подросток замечает слежку, вся группа резко убегает, как сообщает VladTime.

Школьники откручивали колёса и стенки, в итоге ничего с собой не забрав. Владельцы испорченного имущества теперь смогут использовать ролик с записью преступления, как видеодоказательство для полиции. Интернет-пользователи поразились наглому поведению школьников.

Они отметили, что родителей таких подростков следует строго наказать, чтобы лучше приглядывали за чадами, проводящими время за подобного рода хулиганством. Ранее в Подольске другая группа школьников также напала на автомобиль, закидывая его сырыми яйцами и обливая водой женщину-водителя.