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Водителя скорой помощи жестоко избили из-за отказа дать лекарство

Сегодня, 17:06

Трое москвичей нанесли тяжкие побои водителю скорой помощи, когда тот отказался дать им лекарство от головной боли.

Избиение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель скорой помощи стоял на улице Яблочкова, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин, и попросили дать что-то от головной боли. Врачи в то время находились у пациента по вызову, поэтому, водитель находился в машине сам. Когда мужчина сообщил, что не может дать лекарство, так как он не является врачом, трое неизвестных начали его избивать.

После чего злоумышленники расцарапали автомобиль разбитой бутылкой. Нападавшие были задержаны сотрудниками полиции. Сообщается, что в России в последнее время слишком участились случаи нападения на сотрудников медицинской помощи.

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